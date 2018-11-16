Porsche сбил в Ужгороде 12-летнюю девочку

На улице Заньковецкой в Ужгороде водитель элитного автомобиля Porsche наехал на 12-летнюю девочку-пешехода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Закарпатской области. Ребенок госпитализирован.

Авария произошла сегодня утром. Полицейские получили сообщение о ДТП с пострадавшими около 08:15.

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"Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что 36-летний водитель "Porsche" не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородчанку-пешехода. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу", – говорится в сообщении.

По факту ДТП в полиции начали проверку. Правоохранители усматривают в инциденте признаки правонарушения по статье 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

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