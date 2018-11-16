Преступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов для получения гражданства ЕС, задержана на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Полтавы и Умани организовали фиктивную фирму по оформлению фальшивой документации для возможности получить зарубежную визу или получить гражданство одной из европейских стран. Потенциальных "клиентов" заинтересованных в незаконном выезде за границу дельцы подыскивали через Интернет.

Для изготовления подделки злоумышленники использовали свидетельство о рождении советского образца, в которое вносили необходимые данные по национальности одного из родителей заказчика. Свои услуги представители фирмы оценивали от тысячи до двух тысяч евро за пакет поддельных документов.

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Во время обыска правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела почти двадцать комплектов фальшивой документации, образцы бланков, печати и компьютерную технику с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

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