Суд изменил меру пресечения подозреваемым в убийства журналиста Сергиенко. В зале суда потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Insider сообщил из зала суда присутствующий там друг погибшего Олег Собченко.

В частности, отметил он, вероятном организатору похищения и убийства Вадиму Мельнику назначили залог в 2 млн гривен.

Виктору Горбенко, которого подозревают в похищении, избиении и пытках - объявили 800 тысяч гривен залога.

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Объявления постановления суда:

Присутствующие в зале граждане, среди которых ветераны АТО, волонтеры и активисты - блокировали зал суда. В зале присутствуют бойцы Нацгвардии.

"Начались схватки. Задерживают активистов", - сообщил в Фейсбуке присутствующий в зале заседаний Константин Мирошниченко. Он также призвал неравнодушных прийти к зданию суда на Гоголя, 316 в Черкассах.

"Сейчас мы пытаемся не дать выпустить лиц, убивших корсунского журналиста. В суд начинают подходить люди для поддержки наших требований", - сказал Константин изданию "Про все".

Подозреваемые Горбенко и Мельник находятся в зале суда (не в "клетке"). При рассмотрении меры суда по ходатайству защиты судьи практиковали выпускать из зарешеченной части зала подозреваемых на время заседания.

После объявления решения, Мельник с Горбенко остались в открытой части зала.

"Оказывается, защитник убийц был защитником по делу сепара "Топаза", - сообщил присутствовавший в зале суда Павел Мосийчук.

По его словам, в помещение суда зашла следственно-оперативная группа полиции. Как видно из короткой трансляции, активистов, которые блокировали зала, начали выводить силой.

Черкасское издание "Дзвін" сообщает, что силовикам таки удалось вывести судей и подозреваемых, при этом зал суда пострадала, как утверждают журналисты, от действий правоохранителей.

В издании также сообщают о жестком оттеснении как активистов, так и присутствующих журналистов. "Пострадали депутаты городского совета Андрей Куча и Максим Шило. Во время разгона спецназом их избили и порвали одежду.", - сообщают журналисты с места событий. В суд прибыло подразделение спецназа.

Как сообщил по телефону присутствовавший на месте событий журналист издания "Дзвін" Игорь Сычев, после того, как судей и подозреваемых были выведены из суда, активистов заблокировали в помещении. Сычев предполагает, это было сделано для предотвращения блокировки автозака, которым вывозили подозреваемых назад в суд.

Он также отметил, что следственно-оперативная группа полиции, которая ранее прибыла в суд, заявляла о проведении следственно-оперативных действий в помещении из-за того, что в нем сейчас якобы совершается преступление. Сычев предположил, что в дальнейшем вероятность открытия уголовного производства.

Журналист отметил, что стороной следствия и обвинения была распространена информация о якобы рассмотрение апелляции на постановление о залоге, которая состоится уже в понедельник. "Есть надежда, что к этому времени подозреваемые останутся в СИЗО, поскольку на выходных будет трудно из-за особенностей банковой системы и рабочее расписание казначейства провести все необходимые формальности и заплатить 2 млн 800 тыс. грн".

Он также отметил, что по состоянию на 19:00 задержанных из числа активистов нет.

Постановление суда о залоге для Мельника и Горбенко было объявлено судьями Сосновского районного суда города Черкассы: Сергеем Пироженко, Викторией Романенко и Еленой Марцишевской.

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.



По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.



17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.



1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.