Снайпер, подозреваемый в убийстве майдановца Храпаченко, стрелял со здания клуба Кабмина, - адвокат

Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат семей Героев Небесной Сотни Маркин Галабала, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат рассказал, что идентифицировать пули, которым был убит майдановец Храпаченко, помог эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Пуля, с которой был убит Александр Храпаченко, она имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась, ред.) И поэтому было очень трудно провести баллистическую экспертизу и идентифицировать, из какого оружия эта пуля была выпущена. Но наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения "Омега", который дислоцировался 20 февраля 2014 наверху улицы Институтской, в частности, на здании клуба Кабинета министров", - сообщил Галабала.

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Кроме того, по его словам, следователем удалось провести экспериментальные действия со снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченка.

"Оружие не была уничтожено, оно даже после увольнения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталась в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось его изъять, с ним было совершено несколько экспериментальных отстрелов, затем эти пули были сравнены с пулей, изъятой из тела Александра Храпаченко и было достоверно установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которая была выдана под роспись экс-бойцу "Омеги", - отметил адвокат.

Напоминаем, 15 ноября во Генпрокуратуре сообщили, о задержании снайпера, подозреваемого в убийстве одного участника Майдана 20 февраля 2014 года.