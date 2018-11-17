"Укроборонпром" изготовил экспериментальный корпус БТР из стали, произведенной в стране НАТО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

"Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированных, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян из минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета ", - отмечается в тексте.

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На предприятии отметили, что использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика.

"После успешных испытаний, и при наличии заказов со стороны силовых ведомств Украины,"Киевский бронетанковый завод" сможет самостоятельно сваривать корпуса для БТР-3ДА и других машин на этой базе, что позволит значительно расширить производство этой боевой машины, которая с началом российской агрессии доказала свою высокую эффективность на поле боя", - отмечают в "Укроборонпроме".

Концерн "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных областях оборонной промышленности, в частности в разработке и изготовлении вооружения и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.

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