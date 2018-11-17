ЦРУ назвало заказчика убийства журналиста Хашогги

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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ЦРУ исследовала несколько источников, в частности телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал Джамалю Хашогги. Этот звонок перехватила разведка США.

Халид сказал журналисту, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и уверял его в том, что это безопасно. Издание отмечает, что Халид сделал звонок по просьбе своего брата.

В то же время, Халид бин Салман заявил, что никогда не разговаривал с Джамалем Хашогги.

"Как мы уже сказали Washington Post, последний мой с ним контакт был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не говорил с ним по телефону и не призывал ехать в Турцию", - заявил Халид.

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Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.