США четко заявили, что Украина будет в НАТО, - Климкин

Об этом заявил по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В нашем совместном заявлении очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что рано или поздно Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя", - подчеркнул министр иностранных дел.

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Он подчеркнул, что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.

"На самом деле, вступление в НАТО – это процесс не только изменений в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения на самом деле всей страны", - отметил глава МИД.

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Напомним, в пятницу состоялось первое заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США при сопредседательстве глав внешнеполитических ведомств двух стран.