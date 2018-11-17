Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
17.11.18 11:36

Гройсман и Порошенко поздравили студентов с их праздником

Президент и премьер называют студентов движущей силой и желают им легких экзаменов

Гройсман и Порошенко поздравили студентов с их праздником

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили студентов с Международным днем студентов. Соответствующие поздравления опубликованы на страницах Президента и Премьер-министра в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские студенты — креативные, смелые и свободные — движущая сила, которая творит новую, успешную Украину. Искренне поздравляю с Международным днем студентов!", — отметил Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Более 25 тысяч иностранных студентов официально учатся в Украине, - МОН. ИНФОГРАФИКА

По словам Гройсмана, "День студента — праздник юности, время для больших возможностей и перспектив".

"Перед вами открыты все двери, не бойтесь покорять мир. С праздником! Интересных лекций и легких экзаменов!", — пожелал Премьер-министр.

Как известно, 17 ноября отмечается Международный день студентов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100