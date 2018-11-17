Группа евродепутатов призвала Amazon убрать из продажи вещи с символикой СССР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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Обращение к главе компании, миллиардеру Джеффу Безосу подписали евродепутаты из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Великобритании, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии и Испании.

В письме евродепутаты заявили, что осуждают использование символов нацистских и советских режимов, поскольку они "систематически нарушали права человека и ограничивали свободу и демократию".

Кроме того, европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой.

Этой осенью после критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой отказались Walmart Inc и Adidas.



Напомним, что на сайте Amazon можно найти разные артефакты советской эпохи: документы членов КПСС, кольца и медали с советской символикой, шапки-ушанки и пр.