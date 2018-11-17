В отделениях "Укрпочты" запретили политическую рекламу, - Смилянский

Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смилянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях "Укрпочты", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс–Украина".
"Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете – вы не увидите политической рекламы – я закрыл ее как услугу. Просто чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, ощущали нормальную атмосферу", – объяснил решение Смилянский.
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Гендиректор "Укрпочты" подчеркнул, что хочет сделать из нее нормальную бизнес–компанию и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.
При этом он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.
"Разносить – пожалуйста, это наша работа", – подчеркнул он.
В то же время, по словам гендиректора "Укрпочты", он сам просматривает все полит–материалы прежде, чем их начинают разносить.
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Как сообщалось, "Укрпочта" за 9 мес. увеличила чистый убыток на 23,7% до 514,1 млн грн, чистый доход – на 27,6% до 4,8 млрд грн.
"Укрпочта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка по сравнению с 2016 годом, но увеличила чистый доход на 19,57% – до 5,5 млрд грн.
"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей стране, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.
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Штат компании насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.