Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
17.11.18 13:06

Под Киевом ограбили инкассаторов: в области введен план "Перехват"

Двое неизвестных открыли незапертую дверь инкассаторского авто и завладели кассетами с деньгами.

ограбление

Утром 17 ноября в городе Ирпене Киевской области произошло ограбление инкассаторов. Об этом на своем сайте сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Инцидент произошел на одной из улиц города Ирпеня, когда инкассатор находился у банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель", – рассказали правоохранители.

По их данным, злоумышленников было двое. Они похитили четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном внедорожнике.

Преступников ищут, объявлен план "Перехват".

Также на Цензор.НЕТ: Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100