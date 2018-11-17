Под Киевом ограбили инкассаторов: в области введен план "Перехват"

Утром 17 ноября в городе Ирпене Киевской области произошло ограбление инкассаторов. Об этом на своем сайте сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Инцидент произошел на одной из улиц города Ирпеня, когда инкассатор находился у банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель", – рассказали правоохранители.

По их данным, злоумышленников было двое. Они похитили четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном внедорожнике.

Преступников ищут, объявлен план "Перехват".

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