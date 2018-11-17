Если Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков

В России заявили, что примут меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на пресс-конференции 16 ноября, что Россия примет меры для защиты российского бизнеса, матросов или других людей, если это будет необходимо. Он сказал, что "ситуацию внимательно отслеживают", не предоставив дополнительных сведений. Песков отметил, что любые принятые меры будут соответствовать международному морскому законодательству.

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Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки "разрешенные", согласно международному праву, и происходят "в строгом соответствии с законом".

Напомним, 15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

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В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.