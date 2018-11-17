Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

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Это может произойти несмотря на опасения Запада, что Москва использует международное полицейское агентство для охоты на своих политических оппонентов, отмечает издание.

В Британии ожидают, что 56-летнего Прокопчука, который является ветераном министерства внутренних дел России, изберут главой организации уже на следующей неделе.

Единственным конкурентом россиянина называют гражданина Южной Кореи Ким Чен Янга, который в настоящее время исполняет обязанности главы Интерпола. Издание пишет, что с высокой долей вероятности избран на должность будет именно Прокопчук.

С 2011 года он был начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России, с ноября 2016 года – вице-президентом Интерпола. Родился в Украинской ССР, закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко.

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Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй улетел на родину, в Китай, 29 сентября и исчез. Полиция Франции начала расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя. Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе организации.

7 октября власти Китая заявили, что подозревают Хунвэя в коррупции. В этот же день глава Интерпола подал заявление об отставке.