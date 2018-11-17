Ватикан за 2 года выделил пострадавшим от войны на Донбассе 16 млн евро

Гуманитарная инициатива Папы Римского за два года собрала и предоставила помощи на 16 миллионов евро украинцам, пострадавших от войны в Донбассе. Об этом на пресс-конференции по случаю завершения программы рассказал Префект дикастерии по Содействию цельного человеческого развития Святого Престола кардинал Питер Тарксон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

"Когда разгорается какая-то война, как война на востоке Украины, церковь посылает помощь, так же, как мы делали для Сирии, Ирака, Судана", – сказал он.

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Приоритетно финансы направили на восстановление разрушенных домов и их утепление, а также на работу медицинских бригад в труднодоступных районах, обеспечение товарами первой необходимости, проведение детских лагерей для психологической помощи пострадавшим детям в прифронтовых городах.

Сейчас срок работы инициативы истек, однако представители Ватикана заверили, что Папа Франциск не собирается прекращать помогать Украине.

"Во время последней встречи со Святым Отцом я видел в его глазах какую-то идею. Он пока до конца мне ее не говорит. Конечно, денег уже нет, поэтому нужно думать о каком-то ином решении. Святейший Отец мне сказал о чем-то подумать и сделать конкретные предложения", – сказал Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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В 2016 благодаря призыву Папы Римского было аккумулировано почти 16 млн евро, из которых 11 млн было собрано в католических приходах Европы, а еще 5 выделили из собственного фонда Папы. Впоследствии эти средства были направлены на помощь людям по обе стороны линии соприкосновения. Помощь оказывалась людям, которые остались жить в охваченных боевыми действиями городах и селах Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской области и Киеве, где проживает наибольшее количество тех, кто бежал от боевых действий за сотни километров. В первую очередь помощь получали старики, тяжелобольные, одинокие матери, беременные женщины и многодетные семьи, переживающих трудности, пострадавшие дети, люди с инвалидностью.







