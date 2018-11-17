В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ

Отдельных епископов УПЦ МП стали приглашать в СБУ на "беседы", утверждает глава юротдела церкви, протоиерей Александр Бахов. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вполне ожидаемо! Как стало известно, СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на "разговор" или "беседу"", – утверждает протоиерей.

Имен тех, кого пригласили на подобные "беседы", равно как и любых деталей, Бахов не приводит.

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Протоиерей советует иерархам УПЦ МП максимально формализовать свое общение с СБУ.

"Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего, и в качестве кого! А "приглашение" просите прислать по почте способом, предусмотренным законодательством... На "беседу" лучше приходить с адвокатом, каждый имеет право на правовую помощь", – пишет Бахов.

Когда в комментариях один из комментаторов предполагает, что УПЦ МП сама создает картинку "гонений", чтобы "показать картинку", протоиерей Александр отвечает, что его слова – "это факт", и советует оппоненту "не брызгать слюной".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Собор Украинской православной церкви Московского патриархата "практически единодушно" принял решение о том, что церковь не будет участвовать в создании единой Украинской церкви и разрывает отношения с Вселенским патриархатом.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко пригласил иерархов УПЦ МП на встречу в "Украинском доме". Но на нее явились только несколько представителей этой церкви, поддерживающих создание в Украине автокефальной поместной церкви.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.