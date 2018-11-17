Мужчину, ударившего женщину-патрульного, осудили на 4,5 года условно и обязали извиниться в СМИ

Как следует из приговора Дарницкого суда, 21 сентября 2018 года в два часа ночи экипаж патрульной полиции "Рубин 205" прибыл на вызов по ул. Российской, 33, информирует Цензор.НЕТ. Там уже работали патрульные, которые фиксировали административное правонарушение водителя, которого остановили в нетрезвом состоянии. Составлять протокол мешала толпа агрессивно настроенных очевидцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевляне провели уборку на аллее Героев Небесной Сотни. ФОТО

Полицейские попытались оттеснить людей. Один из прохожих ударил ногой в спину женщину-патрульного. Удар пришелся в область бронежилета, от чего патрульная упала на колени и правую кисть. В результате - получила ушибы кисти и левого коленного сустава ноги (то есть легкие телесные повреждения). После этого мужчина пытался убежать, но был задержан другими сотрудниками полиции.

Обвинение ему предъявили по ч.2 ст.345 УК - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением указанным работником служебных обязанностей.

В суде обвиняемый вину признал и фактические обстоятельства не оспаривал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киллер ФСБ, готовивший убийство лидера херсонской общественной организации, задержан в Киеве

Суд назначил мужчине 4 года и 6 месяцев лишения свободы, освободив от отбывания наказания на испытательный срок 3 года.

Суд учел, что обвиняемый раскаялся, положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, имеет на иждивении малолетнего сына. Также принята во внимание и позиция прокурора и потерпевшего при определении меры наказания.

Дополнительно суд обязал обвиняемого публично попросить у патрульной извинения через средства массовой информации общегосударственного уровня.