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17.11.18 19:01

Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание. ФОТО

Совершивший наезд на пограничника мужчина задержан, – председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание. Об этом 17 ноября сообщил в Facebook председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал, информирует Цензор.НЕТ.

Цигикал отметил, что контрабандист задержан полицией.

"Лицо, осуществившее этот бессмысленный и крайне жестокий поступок – наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет суровым и справедливым", – написал глава Госпогранслужбы.

Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание 01

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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины перешла на усиленный вариант охраны государственной границы на участке.

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