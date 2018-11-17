Facebook должен работать с украинским сегментом из Киева, как и другие IT-компании, - Климкин

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была хорошая дискуссия с ними (миссией NDI и Европарламента. - Ред.) о всеобъемлющих российских попытах дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании", - указал министр.

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Отметим, в выводах делегации Национального демократического института и Европарламента, которая проводила оценку предвыборного среды в Украине с 12 до 17 ноября 2018 года, говорится, что вероятность вмешательства России в выборы - один из ключевых вызовов президентской избирательной кампании Украины в 2019 году.

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"Мы столкнулись с этим в США, сейчас в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в 2016-м, и это для нас очень серьезное дело. Определенное вмешательство, вероятно, было в Европе, в частности во время "Брекзита". Но началось это все в Украине. И нас всем надо искать способы должным противодействовать этому", - сказал в комментарии Радіо Свобода один из участников делегации, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Ключевая рекомендация делегатов накануне выборов заключается в обеспечении здоровой и безопасной избирательной среды. В частности, участники мониторинга призывают принять новое избирательное законодательство, предоставить право переселенцам голосовать, обеспечить инклюзивность выборов, то есть равное участие в избирательной кампании представителей различных групп населения.

Эксперты также отметили необходимость должным образом расследовать все нападения на активистов, а также факты препятствования профессиональной деятельности журналистов.

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