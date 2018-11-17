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17.11.18 23:11

Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно 1,5 миллиона младенцев в мире рождаются раньше срока, из них в Украине - около 20 тысяч.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что МЗ планирует вместе с международными партнерами обеспечить необходимым оборудованием украинские региональные перинатальные центры, продолжить практику программ стажировок для украинских врачей.

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На базе трех лучших перинатальных центров Украины, которые определят руководители украинской медицины, откроются тренинговые центры для обучения неонатологов. В конце ноября в Украине планируют получить новые межпрофильные Европейские стандарты здравоохранения для новорожденных.

В Минздраве информируют, что это первые междисциплинарные протоколы, которые в течение последних пяти лет разработали 220 специалистов из 35 стран. Как отмечается, они позволят гармонизировать лечения недоношенных и больных новорожденных в Европе.

Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав 01
Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав 02

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