Около 20 тысяч детей в Украине ежегодно рождаются преждевременно, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства здравоохранения.
В сообщении отмечается, что МЗ планирует вместе с международными партнерами обеспечить необходимым оборудованием украинские региональные перинатальные центры, продолжить практику программ стажировок для украинских врачей.
На базе трех лучших перинатальных центров Украины, которые определят руководители украинской медицины, откроются тренинговые центры для обучения неонатологов. В конце ноября в Украине планируют получить новые межпрофильные Европейские стандарты здравоохранения для новорожденных.
В Минздраве информируют, что это первые междисциплинарные протоколы, которые в течение последних пяти лет разработали 220 специалистов из 35 стран. Как отмечается, они позволят гармонизировать лечения недоношенных и больных новорожденных в Европе.