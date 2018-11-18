Празднование 5-летия начала Революции Достоинства в Украине пройдет в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим, чтобы это событие стало символом солидарности граждан Польши и Украины, которые отдают дань погибшим участникам мирных протестов на Майдане", - подчеркивают организаторы мероприятия из офиса евродепутата от Польши Михала Бони.
Во время мероприятия выступят указанный евродепутат, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Хан (видеообращение), руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер (видеообращение), бывший сопредседатель группы поддержки реформ в Кабмине Украины, экс-министр финансов Польши Лешек Бальцерович, посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие.
После завершения выступлений и дискуссии на тему децентрализации в Украине, вопросов миграции и борьбы с пропагандой состоится концерт группы "Один в каноэ", выставка "Крым после оккупации", а также дегустация украинских вин.