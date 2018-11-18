В конце октября из-за долгов по зарплате бастовали горняки в оккупированном Антраците, зачинщиков уволили после "выборов", - Лисянский. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.
По его информации, уволить решили горняков после так называемых выборов НВФ "ЛНР", "чтобы не создавать протестных настроений". Причем это коснулось только зачинщиков.
Также он опубликовал документ, в подлинности которого не уверен. В нем говорится об увольнении четверых шахтеров за несанкционированный протест на шахте "Партизанская".
Лисянский отмечает, что шахта "Партизанская" ранее относилась к ГП "Антрацит", в состав которого входила и шахта "Комсомольская". Эти шахты добывают очень высококачественный уголь марки А (антрацит), уголь очень востребованный. Глубина разработки на шахте "Партизанская" составляет 1390 м, температура на нижнем горизонте 39 градусов, а также повышенная влажность.
Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.