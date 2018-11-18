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18.11.18 08:20

Враг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов

За прошедшие сутки, 17 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к увеличению огневой активности противника. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Враг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Вильного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-мм калибра. По опорным пунктам неподалеку от Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Во время боевых действий, 17 ноября, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку от Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще двое - ранены.

Враг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов 01

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