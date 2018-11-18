Враг за минувшие сутки 10 раз атаковал позиции ОС. Погиб боец, уничтожено двое оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Смотрите также: Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Вильного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-мм калибра. По опорным пунктам неподалеку от Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Во время боевых действий, 17 ноября, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку от Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще двое - ранены.