Автор хита "Плачет девушка в автомате" Осин умер в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5-tv.

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Осин умер от остановки сердца. По информации издания, всю неделю перед смертью артист позволял себе употребление спиртных напитков, несмотря на ослабленное здоровье.

Также отмечается, что в последнее время Евгений Осин неоднократно оказывался на больничной койке по разным причинам. Только за 2018 год музыкант несколько раз попадал в ДТП.

О смерти известного певца стало известно накануне, 17 ноября. Тело Евгения Осина в его московской квартире обнаружила сестра. Она приехала проведать брата, забеспокоившись, что Евгений в течение суток не выходил на связь.

Евгений Осин — исполнитель многих популярных песен ("Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта"). В конце 1980-х он недолго был солистом группы "Браво", после чего начал сольную карьеру.