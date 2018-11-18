Зоря опроверг слухи о дате объединительного Собора: "Сообщим о ней официально"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook в связи с появлением в соцсети "объявлений" о проведении 22 ноября объединительного Собора.

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"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в "Фейсбуке" церковные Соборы. Меня удивляет то, какое количество образованных людей, священнослужителей воспринимает такое "оголошення" за чистую монету и распространяет его", - отметил архиепископ.

Заря подчеркнул, что только официальное сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена.

"Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - заявил спикер УПЦ КП.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.