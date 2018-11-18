Что остановит Путина от похода на Киев после запуска "Северного потока-2"? - премьер-министр Польши

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" может способствовать дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он сказал, выступая на конференции FOTAR в Гамбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское информагентство РАР.

Моравецкий отметил, что после завершения строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская газотранспортная система станет ненужной России. "Я знаю позицию немецкого правительства, что это – бизнес-проект. Однако, к востоку от Одера никто в это не верит. Что остановит Владимира Путина от похода на Киев?", – подчеркнул он.

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Польский премьер также напомнил немецким коллегам, что пока Европа платит РФ за газ, последняя вкладывает эти средства в свою армию. "Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", – добавил Моравецкий.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что строительство газопровода "Северный поток–2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5–3% от ВВП.