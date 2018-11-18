В Дубае начала работу 87-я сессия Генассамблеи Интерпола: Украина будет блокировать возможное избрание россиянина главой организации, - Аваков

Сегодня, 18 ноября, в г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) начала свою работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

В работе Генассамблеи принимает участие делегация из Украины во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Национальной полиции Сергеем Князевым. В ее состав вошли руководители нескольких структурных подразделений Национальной полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Международный тренинг по ядерной безопасности под эгидой Интерпола стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж

На заседании Генассамблеи 21 ноября будет избран новый глава организации. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность пресса называет генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука.

Как отмечает The Times, если Прокопчук будет выбран главой Интерпола, это станет серьезной победой для Кремля, поскольку Россию критикуют за злоупотребление системой "красных циркуляров" Интерпола - международных ордеров на задержание лиц, подозреваемых в преступлениях.

Делегация Украины собирается сделать все, чтобы не допустить избрания представителя МВД России главой Интерпола. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Цели и задачи понятны, в том числе и та, о которой идет речь по ссылке... (по ссылке размещен материал о вероятном избрании Прокопчука главой Интерпола, – ред.). Это одна из глобальных гибридных угроз современному миру!", – написал Аваков.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемого в нападении на Найема Саитова не объявляли в международный розыск Интерпола, ГПУ все это время врала обществу, - Маси Найем

После министр внутренних дел добавил: "Не могу допустить мысли, что Интерпол вернется к своей трагической истории 1938–1945 гг., когда Интерполом руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартира после аншлюса Австрии была перенесена в Берлин!".

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Кроме того, во время сессии Генассамблеи Интерпола ее участники рассмотрят вопросы противодействия терроризму, организованной преступности, киберпреступлениям и так далее. Также речь пойдет о взаимодействии между различными правоохранительными органами в борьбе с преступностью.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенаторы США готовятся ограничить право России на объявление в розыск в Интерполе