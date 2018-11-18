В НАТО рассказали, как противодействовать "гибридным операциям" Кремля

Британский парламентарий лорд Джон Джоплинг в своем докладе на Парламентской ассамблее НАТО, 64-я ежегодная сессия которой проходит в канадском Галифаксе, внес ряд конкретных предложений по усилению реакции евроатлантического сообщества на гибридные операции Кремля. Об этом председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат из фракции БПП Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Главные предложения для стран НАТО, которые были произнесены в докладе: образовательная политика, поскольку устойчивое, патриотическое общество является первой линией обороны; усиление согласованности и координации действий в рамках НАТО; повышение стратегической осведомленности между странами членами-НАТО с целью усиления связей и координации действий спецподразделений среди стран-членов НАТО; борьба с фейковыми новостями и пропагандой; борьба с дезинформацией и ее российскими носителями; киберзащита и другие", – написала она.

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Как отметила Фриз, докладчик обратил внимание на необходимость продолжать усилия, направленные на диверсификацию импорта энергоносителей и содействие энергоэффективности, в том числе путем внедрения видения Энергетического Союза ЕС.

По ее словам, Джоплинг в своем докладе также отметил: "Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, необходимо решить проблему "серых зон" в Восточной Европе. Оставляя восточноевропейские страны в неопределенном положении, это причина для дальнейшей российской агрессии и напряженных отношений с Западом".

"Грузия, Украина и Молдова, а также страны Западных Балкан должны иметь четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их присоединение должно базироваться исключительно на введении критериев их членства", – процитировала Джоплинга председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

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17 ноября в Канаде началось четырехдневное заседание 64-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Украинская делегация на этой сессии обратит внимание на ситуацию в оккупированном Крыму и на востоке Украины, а также на угрожающую для Черноморского и Средиземноморского регионов ситуацию в Азовском море из-за агрессивных действий Кремля.