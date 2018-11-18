Соединенные Штаты способны вытеснить Россию из Украины, - американский сенатор

Американский сенатор Крис Кунс заявил, что США смогут вытеснить Россию из Украины. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит сейчас в канадском Галифаксе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я думаю, что мы сможем вытеснить Россию из Украины, но для этого нужна концентрация и решительность, а также взаимодействие с нашими союзниками. Нам нужно сделать это устойчивым приоритетом", – заявил сенатор.

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Сенатор США Кунс подчеркнул также, что для вытеснения России из Украины могут понадобиться десятки лет. Кроме этого, американский политик поддержал решение президента Дональда Трампа предоставить Украине большее количество оружия и инструкторов.

Напомним, 17 ноября в Канаде началось четырехдневное заседание 64-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Украинская делегация на этой сессии обратит внимание на ситуацию в оккупированном Крыму и на востоке Украины, а также на угрожающую для Черноморского и Средиземноморского регионов ситуацию в Азовском море из-за агрессивных действий Кремля.

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