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18.11.18 18:36

Враг обстреливал из минометов калибра 120 мм позиции ВСУ в районе Светлодарска, потерь с начала суток нет, - пресс-центр ООС

С начала суток до шести часов вечера российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.

сводка,оос

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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В сводке отмечается, что обороняющихся подразделения "адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", потерь среди личного состава войск ВСУ не допущено, ситуация контролируется Объединенными силами.

Враг обстреливал из минометов калибра 120 мм позиции ВСУ в районе Светлодарска, потерь с начала суток нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, за минувшие сутки враг 10 раз атаковал позиции ОС, погиб боец ВСУ, уничтожено двое оккупантов.

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