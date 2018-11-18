Враг обстреливал из минометов калибра 120 мм позиции ВСУ в районе Светлодарска, потерь с начала суток нет, - пресс-центр ООС

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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В сводке отмечается, что обороняющихся подразделения "адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", потерь среди личного состава войск ВСУ не допущено, ситуация контролируется Объединенными силами.

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Напомним, за минувшие сутки враг 10 раз атаковал позиции ОС, погиб боец ВСУ, уничтожено двое оккупантов.