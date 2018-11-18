Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
18.11.18 21:04

Двух активистов, вышедших на одиночные пикеты против притеснения крымских татар, задержали в Санкт-Петербурге

Российская полиция задержала в Санкт-Петербурге Евгения Тарасова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку крымских татар.

крым,карта,times,the

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчина стоял на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, держа в руках плакат с надписью о том, что татар притесняют "в Крыму по национальному признаку".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин получил 10 суток ареста за сравнение пропагандиста Соловьева с нацистским преступником Штрейхером. ФОТО

Как сообщает "ОВД-Инфо", очевидцы задержания спросили у полицейских, куда они доставят Тарасова, но те не ответили на вопрос. С их слов активиста задержали за отказ показать паспорт.

Евгений Тарасов - участник бессрочной акции в поддержку крымских татар под названием "Стратегия-18". Авторы названия выбрали эту цифру из-за того, что сталинская депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. "Стратегия-18" ежемесячно проходит в центре Петербурга с 18 ноября 2016 года.

Позже стало известно, что полиция доставила в одно из отделений города еще одного участника бессрочной акции – Дмитрия Дорохина. Причина его задержания неизвестна.

Также читайте: Около Третьяковской галереи в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку крымских татар

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100