В МИД осудили действия радикалов против участников акции "ТрансМарш 2018" в Киеве

Об этом написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результатов расследования правоохранительными органами", - написала она.

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Напомним, 18 ноября в центре Киева радикалы сорвали мирный марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

Пострадали три человека, в том числе фотокорреспондент из Канады Майкл Колборн. Посол Канады в Украине Роман Ващук обратился к украинским правоохранителям с призывом провести эффективное расследование.

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