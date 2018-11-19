Религиозная община решает вопрос перехода в другой патриархат большинством голосов, - директор департамента Минкультуры Юраш

Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в интервью изданию "Экспресс", передает Цензор.НЕТ.

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"Община имеет права юридического лица, и никакая другая организация не может лимитировать или ограничивать их. Первый шаг, который необходимо сделать, - собраться и проголосовать за изменение подчинения большинством голосов. Исполком общины должен подтвердить, что каждый из тех, кто участвует в голосовании, действительно относится к общине. По результатам голосования вносят изменения в устав в части подчиненности. Роль государства в этом процессе - только обеспечить соблюдение закона", - сказал он.

При этом глава департамента подчеркнул, что в этом случае у священника только один голос, как у каждого члена общины: "Священник имеет один голос. Он просто член общины, без каких-либо преимуществ в голосовании, поэтому не может пойти против решения большинства верующих. Если он не согласен с решением религиозной общины, то должен просто покинуть этот приход".

Юраш также сообщил, что статьей 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" определено, что община может свободно изменять свою подчиненность, но в документом не предусмотрен механизм этого.

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"Поэтому в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект №4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", который подробно прописывает, как должно произойти изменение подчиненности религиозной общины", - отметил чиновник.