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19.11.18 07:55

Экономика Украины сбалансирована, но нужна внешняя поддержка для выплаты предыдущих долгов, - Гройсман

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, и сейчас является сбалансированной учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста. Однако государству все еще нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться и пройти пиковые годы выплат по прошлым долгам, сделанным в течение 2008-2013 годов.

гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире телеканаду "ВИТА" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"11 кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на нужды государства - все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть прежние долги. 2019-2021 годы - пиковые годы выплат", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что деньги берутся под выполнение определенных обязательств. И сделать эту работу нужно еще и для того, чтобы вернуть доверие кредиторов. Допустить сейчас развитие сценария отказа от всех обещаний означает свернуть с пути реформ и нырнуть в дефолт, который несет полное обесценивание доходов граждан и очередную затяжной кризис.

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"Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя", - сказал Гройсман.

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