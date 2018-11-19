Умер общественный деятель и меценат Эдуард фон Фальц-Фейн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал украинский общественный деятель Артур Рудзицкий.

"По сообщению Ивана Матвеева, в субботу утром на вилле барона произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили Эдуарда Александровича без признаков жизни", - написал он.



Фото: Рудзицкий/Facebook

Рудзицкий отметил, что барон Фальц-Фейн имел множество наград Украины: Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (24 августа 2012 года) — за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию её исторического наследия и современных достижений и по случаю 21-й годовщины независимости Украины, Орден князя Ярослава Мудрого V степени (13 сентября 2007 года) — за выдающийся личный вклад в сохранение украинского культурного наследия, активное участие в развитии природоохранной и эколого-образовательной деятельности биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна Украинской академии аграрных наук, Орден "За заслуги" I степени (15 ноября 2002 года) — за значительный личный вклад в повышение международного престижа Украины, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность, Орден "За заслуги" II степени (22 мая 1998 года) — за значительный личный вклад в сохранение украинского исторического и культурного наследия, активное содействие развитию Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна, Почётный знак отличия Президента Украины (1994 год) — за многолетнюю бескорыстную деятельность по возвращению на Украину национальных культурных ценностей, личный вклад в обновление заповедника "Аскания-Нова", Почётная грамота Кабинета Министров Украины с памятным знаком (21 мая 1998 года) — за весомый личный вклад и активное содействие в восстановлении историко-культурного наследия биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна.

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