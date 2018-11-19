У нас с Гройсманом столкнулись позиции по реформированию ГФС: он срывал мои инициативы с целью сохранить свой "коммерческий интерес", - Данилюк о причинах его увольнения

Об этом сообщил в интервью Украинской правде экс-министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, что стало катализатором его увольнения, Данилюк сказал: "У нас столкнулись позиции с премьер-министром по реформированию Государственной фискальной службы. Премьер постоянно вмешивался в мою сферу ответственности, срывал мои инициативы, с целью сохранить свой (и не только) "коммерческий интерес" в этом государственном учреждении. После того как я расчистил от коррупции сферу возмещения НДС, в результате которой конкретные люди потеряли конкретные миллиардные коррупционные доходы, делалось все возможное, чтобы не дать мне двигаться дальше. Ведь в ГФС сидят "свои" люди, которые делают "правильные" вещи. Поэтому премьер сделал все возможное , чтобы я оставил должность".

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