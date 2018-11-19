Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Москва, несмотря на всяческие провалы, не оставляет попыток прорвать солидарность государств в поддержке ими территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно-признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Разумеется, для Москвы особо важным представляется склонение руководства Турции к смягчению ее позиции по Крыму", - написал он.

По словам Чубарова, в числе множества ухищрений, предпринимаемых Москвой, в частности МИД РФ, в последние год-полтора есть тема проведения "дней крымскотатарской культуры в Турции": "Особая фишка состоит в том, что Москва пытается "сторонами " данного действа с российской стороны пропихнуть незаконные органы российской оккупационной власти в Крыму, а с турецкой стороны – всячески поддерживаемый Россией зарегистрированный в Анкаре "фонд развития Крыма" во главе с неким Унвером Сель".

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Он подчеркнул, что предыдущие две попытки Москвы были "решительно отведены/отклонены Анкарой": "Сейчас же Москва приступила к третьей попытке".

"Мы же решили в несколько приемов разместить часть информации, ставшей известной благодаря нашим источникам в недрах российской дипломатии.

Сразу оговоримся, что нами сохранены стиль и терминология российских документов, за исключением неправильного написания (через дефис) оккупантами названия крымских татар", - написал Чубаров и обнародовал посвященные этому вопросу документы.













Фото: Чубаров/Facebook