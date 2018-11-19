Суд над Януковичем: беглый президент не вышел на видеосвязь для последнего слова. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

6 ноября Оболонский районный суд Киева официально вызвал Януковича на заседание для оглашения последнего слова 19 ноября. Однако накануне заседания, 18 ноября, российские СМИ распространили информацию, что Януковича доставили в больницу "в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена". А позже в этот же день адвокат Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы его подзащитный находится в больнице Москвы, а следовательно не может выступать с последним словом в суде.

При этом Горошинский напомнил, что 19 ноября в суде будет решаться вопрос о допросе в статусе свидетеля бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:35 Судья Девятко, посовещавшись с коллегами, заявляет, что допрос Эдуарда Ставицкого не возможен, поскольку стадия допроса уже давно позади. Касательно перерыва для возможности Януковичу сказать последнее слово, Девятко, сославшись на необходимость обеспечить справедливость в суде, сообщает, что данное ходатайство будет удовлетворено. Кроме того, Девятко подчеркивает, что Янукович сможет выступить с последним словом в обусловленную дату даже сидя или лежа и предлагает 3 декабря, как дату выступления с последним словом. После консультаций с адвокатами, датой для выступления Януковича с последним словом становится 5 декабря. Начнется заседание в 9 утра.

10:33 Байдык поддержал коллегу и пожурил прокуроров за недостойное, по его словам, поведение.

10:31 Относительно допроса Ставицкого, Горошинский в очередной раз заявил, что заместители Генпрокурора встречались в отеле со Ставицким и предлагали ему лжесвидетельствовать в обмен на снятие уголовного преследования.

10:27 Адвокат Горошинский подчеркивает, что о тяжести травмы может судить лишь врач, и в справке есть рекомендация по иммобилизации пациента на две-три недели. А рекомендация обвинения давать показания лежа - это уже пересечение черты.

Прокуроры спорят с адвокатами.

10:25 Комментируя ходатайство о допросе Ставицкого, прокуроры отмечают, что Ставицкому не могут быть известны обстоятельства, которые исследуются в этом криминальном производстве.

10:23 Прокуроры заявили, что ознакомились с медицинской справкой, и считают, что полученная травма не является причиной неявки в суд. По мнению обвинения Янукович уклоняется от допроса.

Прокуроры просят отказать в удовлетворении ходатайств защиты о переносе заседания.

10:21 Адвокат Рябовол также поддержал заявленные ходатайства.

10:19 Адвокат Байдык поддержал своего коллегу, и еще раз подчеркнул, что уважительной причиной неявки Януковича является состояние его здоровья.

Он поддержал ходатайства о переносе заседания. а также относительно допроса Ставицкого.

10:17 Горошинский в связи со всем вышесказанным просит перенести заседание.

Резюмируя, адвокат апеллирует к правилам ЕСПЧ и говорит о необходимости обеспечить право Януковича на защиту.

10:15 Также Горошинский заявляет, что на сегодняшний день еще не завершена процедура регистрации адвокатов (его и Байдыка) в России.

10:11 Он отмечает, что Ставицкий в своем ходатайстве заявляет о готовности дать показания как в ГПУ, так и в суде. Генпрокуратура, по словам, Горошинского абсолютно игнорирует это. Поэтому Ставицкий готов свидетельствовать под присягой. Адвокат передал ходатайство. Суду предлагается обратиться к Израилю и в рамках международной правовой помощи организовать видеодопрос Ставицкого.

10:09 Адвокат напоминает о ходатайстве относительно необходимости допроса экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого в качестве свидетеля.

10:07 Горошинский заявляет ряд ходатайств. Он заявляет о необходимости сделать запрос в больницу, для установления диагноза и сроков лечения, а также о том, что нужно перенести заседание.

10:05 Адвокат Александр Горошинский говорит, что Янукович пребывает в больнице и не может двигаться сам. Приблизительное время лечения - три-четыре недели. Он также говорит, что есть соответствующие медицинские справки.

10:03 Заседание началось. Судья Владислав Девятко объявляет, что Янукович на видеосвязь не вышел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: адвокаты о последнем слове подзащитного. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников,который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показаниядалиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последнимидавали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством былпредоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киеваудовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной изменеМаксима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.