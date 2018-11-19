Парламентская ассамблея НАТО предлагает согласовать санкции за иностранное вмешательство в выборы

Такая рекомендация была сделана в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Защита выборов в Альянсе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов НАТО согласовать настоящие и возможные к применению последствия в случае иностранного вмешательства, которыми могут быть, например, юридические действия или санкции", - говорится в проекте резолюции, окончательное голосование по которой состоится сегодня.

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Кроме этого, государства-члены НАТО призывают рассмотреть возможность законодательного регулирования социальных сетей.

"Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов НАТО продолжать изучать, как и возможно ли регулировать активность в социальных медиа или соцмедийных компаниях в целом с целью недопущения иностранного вмешательства в демократические процессы", - утверждается в документе.

В Парламентской Ассамблее НАТО также обратили внимание на необходимость повышения прозрачности политрекламы.

"Ассамблея призывает присмотреться к тому, как повысить прозрачность политической рекламы в социальных медиа и можно ли вообще запретить оплаченную из-за рубежа политическую рекламу в соцсетях", - отмечается в проекте.

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Вместе с тем, государства-члены Парламентской ассамблеи НАТО осуждают Россию за вмешательство в иностранные демократические процессы.

"Ассамблея решительно осуждает недавние вмешательства России в выборы и референдумы в странах-союзниках и партнерах, а также ее широкие попытки дестабилизировать демократии в Европе и Северной Америке", - отмечается в проекте резолюции, которая сегодня будет вынесена на голосование во время пленарного заседания.

В документе также обращается внимание на "общие стратегические вызовы, которые российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников".

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"Ассамблея обеспокоена, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы, а также проведение гибридных операций, подорвали евроатлантическую безопасность и основанный на правилах мировой порядок", - утверждается в документе.