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19.11.18 10:34

На 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

19 ноября жителям 7 улиц Киева отключили воду из-за повреждения сети холодного водоснабжения.

вода

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

По состоянию на 10:00 19 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.

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Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пр-т. Победы, 23А;
пер. Ипсилантиевский, 3, 5;
ул. Григоровича-Барского, 4,5;
пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
ул. Шевченко, с 1 по 42;
пер. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
ул. Борщаговская, 126.

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Как отметили в "Киевводоканале", ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки. 

На 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - Киевводоканал 01

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