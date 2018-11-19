На 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
По состоянию на 10:00 19 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.
Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пр-т. Победы, 23А;
пер. Ипсилантиевский, 3, 5;
ул. Григоровича-Барского, 4,5;
пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
ул. Шевченко, с 1 по 42;
пер. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
ул. Борщаговская, 126.
Как отметили в "Киевводоканале", ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки.