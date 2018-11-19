На 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

По состоянию на 10:00 19 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.

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Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пр-т. Победы, 23А;

пер. Ипсилантиевский, 3, 5;

ул. Григоровича-Барского, 4,5;

пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;

ул. Шевченко, с 1 по 42;

пер. Ярослава Хомова, 14А, 44В;

ул. Борщаговская, 126.

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Как отметили в "Киевводоканале", ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки.