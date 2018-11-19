Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
19.11.18 11:06

Это ударит по карману членов ОСМД, не говоря о предприятиях, - руководитель "Эко патруля" в Днепропетровской области Лампика о росте эконалога

В Украине может значительно подорожать отопление для Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с котельными и вырасти цены на продукции части предприятий.

Это ударит по карману членов ОСМД, не говоря о предприятиях, - руководитель "Эко патруля" в Днепропетровской области Лампика о росте эконалога

К этому может привести принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу, об этом OBOZREVATEL рассказала Руководитель организации "Эко патруль" в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

"Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион", - рассказывает эксперт.

При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти просто держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто "пропасть".

Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта – пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

"В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены", - уверена Татьяна Лампика.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100