Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на странице в Facebook.

"Генеральная ассамблея решает судьбу Интерпола, отражая очередную гибридную атаку путинского режима. Сегодня открылась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой будут приняты крайне принципиальные решения, которые повлияют на всю мировую систему безопасности. По сути, решается вопрос, останется ли эта крупнейшая Международная организация уголовной полиции верна принципу сотрудничества только по делам об общеуголовных преступлениях и отказе по делам политического, религиозного, расового (этнического) или военного характера, как это записано в ее Уставе", - написал он.

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Аваков отметил, что на пост главы ICPO претендует ветеран МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

"И это при том, что путинский режим ведет открытую гибридную войну против значительной части цивилизованного мира. Ведет прямую гибридную войну против Украины, используя, в том числе, такие специфические методы, как контролируемый ФСБ и ГРУ РФ заброс на нашу территорию криминальных авторитетов и организация ОПГ и многочисленных нареканий в адрес России за злоупотребление инструментами Интерпола для политического преследования оппонентов", - написал министр.

"Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима", - подчеркнул глава МВД Украины.

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Он выразил убеждение, что мировому сообществу наконец надо признать токсичность режима президента России Владимира Путина и выработать меры профилактики, "а не легализовывать его через посты в руководстве Интерпола".

"Украина, которая первой пострадала от его агрессии и сегодня фактически сдерживает эту агрессию от продвижения дальше в Европу, может и должна быть услышана. Для этого мы плотно работаем на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубаи. С помощью наших партнёров, надеемся предотвратить эту очередную гибридную угрозу Украине и всему цивилизованному миру", - написал министр.

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В свою очередь, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, у Украины есть "неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол".

"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка им.Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен "американский" отдел первого главного управления КГБ (стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он по-прежнему был и остается сотрудником спецслужб РФ", - написал Геращенко.

Нардеп указал, что эта информация "получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".

Геращенко отметил, что с тех пор, как в 2011 году Прокопчук возглавил российское бюро Интерпола, Россия стала активно использовать эту организацию в качестве инструмента преследования неугодных лиц.

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"Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей, опасных для режима Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце концов это привело к большому скандалу", - напомнил нардеп.

По его словам, если

Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то "это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации".

"Руководителем Интерпола должен быть представитель нейтрального государства, которое уважает права человека и не ведёт агрессивных войн. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", - добавил он.

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В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Facebook указал, что Генассамблея Интерпола будет выбирать нового президента 21 ноября.

"Наиболее вероятно, что им станет тот самый Александр Прокопчук. Избрание представителя России на высший пост в Интерполе будет означать фактический захват этой организации Россией и другими авторитарными режимами. Мы просим неправительственные организации до 12:00 19 ноября подписать текст совместного обращения к делегатам стран-участниц с призывом не допустить избрания представителя России Александра Прокопчука президентом Интерпола", - сообщил Найем.







Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

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