В течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 109 чрезвычайных событий, в результате принятых мер спасено 107 человек.

"Ликвидировано 1 тыс. 768 пожаров, спасены на пожарах 100 человек и не допущено уничтожение огнем 665 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибли 78 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 446 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 210 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 779 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.