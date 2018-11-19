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19.11.18 11:17

Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны Европейского Союза выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

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Об этом Хармс написала в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала Хармс.

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Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс 01

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

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