Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс

Об этом Хармс написала в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала Хармс.
Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.
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