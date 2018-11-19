ВККС обнародовала кодированные результаты практического задания за 11 и 19 июля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККС.

С информацией о результатах выполнения судьями 11 и 19 июля 2018 г. практического задания во время экзамена в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности можно ознакомиться по этой ссылке и по этой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККСУ обнародовала результаты тестирования кандидатов в Верховный и Антикоррупционный суды

Напомним, в рамках судебной реформы в стране формируются новые суды: Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. В 2017 году по результатам первого публичного конкурса сформирован новый Верховный Суд, который начал действовать в декабре 2017 года. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 г. объявила второй конкурс на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По состоянию на 24 сентября 2018 г. получено 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 - для участия во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 - в Высший антикоррупционный суд.

Победители будут определены в первом квартале 2019 года.