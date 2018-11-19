"Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали выдвижение Кошулинского в президенты

Сегодня, 19 ноября, на сайте "Свободы" появилось заявление в поддержку кандидатуры Кошулинского, подписанное лидерами "Свободы" (Олег Тягнибок), "Правого сектора" (Андрей Тарасенко), Организации украинских националистов (Богдан Червак), Конгресса украинских националистов (Степан Брацюнь) и "С14" (Евгений Карась), передает Цензор.НЕТ.

"Обсудив политическую ситуацию, мы - полномочные представители националистических организаций - приняли решение поддержать кандидатуру Руслан Кошулинский на президентских выборах 2019 года. Призываем другие национально-патриотические силы, в целом всех украинцев поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на должность Президента Украины!" - говорится в заявлении.

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