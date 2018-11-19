Холодницкий отрицает обвинения адвоката Продана в фальсификации дела

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Процессуальный руководитель, который изучал (материалы) и согласовал подозрение, уверен в законности", - сказал он.

По его словам, никакого давления и вмешательства в дело он не совершал.

Отметим, ранее адвокат Продана Лариса Криворучко заявила, что Холодницкому известно, что доказательства по делу ее клиента сфабрикованы.

Она также заявила, что Холодницкий сознательно допускает разглашение материалов досудебного расследования по делу Продана через СМИ, игнорируя при этом требования УПК.

"Холодницкий прекрасно осознает, что единственный способ сохранить данное дело на плаву – спровоцировать через СМИ общественный резонанс, чтобы факт виновности Мирослава Продана не вызывал в глазах подавляющей части общества никаких сомнений. Но Холодницкий должен понимать, что им и его подопечными совершаются должностные преступления. Также он должен понимать, что материалы дела Продана были сфабрикованы теми лицами, которым мой клиент перешел дорогу, перекрыв ряд контрабандных схем. И та игра, в которую заставили играть руководителя САП, может закончиться тем, что впоследствии на скамье подсудимых окажется сам Назар Холодницкий", - заявила адвокат.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

"Уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - подчеркнул Мирослав Продан.

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