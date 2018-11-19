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19.11.18 12:41

24-летнего военнослужащего нашли повешенным на Львовщине

В городе Яворов на Львовщине военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила обнаружен повешенным.

24-летнего военнослужащего нашли повешенным на Львовщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба 24 ОМБр на своей странице в Facebook.

"18.11.2018 г. в арендованной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении.

24-летнего военнослужащего нашли повешенным на Львовщине 01

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Как уточнил издание ZAXID.NET руководитель пресс-службы 24-й ОМБР им. Короля Данила Владимир Фитьо, погибшему военнослужащему было 24 года. Однако пока его имя не разглашается.

"Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам не известно, почему он мог такое сделать ", - сказал Владимир Фитьо изданию.

По данному факту проводится расследование. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") УК Украины.

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