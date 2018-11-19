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19.11.18 13:01

Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета

В ближайшие семь лет российскому Первому каналу потребуется около 40 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета для поддержания стабильности.

Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришла компания PwC, готовившая исследование по заказу канала.

Компания представила прогнозные сценарии развития канала до 2025 года, которые показывают необходимость регулярной господдержки. По оценке PwC, в 2018 - 2021 годах бюджетные выплаты в год должны составлять 6,5 миллиарда рублей, а в 2022–2025 годах - по пять миллиардов. Таким образом, с учетом того, что 2018 год подходит к концу, на ближайшие семь лет господдержка должна составлять 39,5 миллиарда рублей.

Исследователи отметили, что текущая система выделения субсидий "не учитывает общественно-политическую миссию Первого канала", выполнение которой является одной из причин его убыточности, говорит источник газеты, знакомый с докладом. Финансовое положение канала также усугубляется экономической ситуацией в стране, падением телепросмотров и ужесточением конкуренции со стороны тематических каналов.

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В ближайшее время совет директоров Первого канала поручит его гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство с просьбой предоставить необходимые субсидии. Близкий к правительству источник издания "Коммерсант" подтвердил, что канал уже обращался с подобной просьбой и до выводов PwC.

Также отмечается, что российский Первый канал третий год с небольшим разрывом уступает "России 1" по аудитории. Знакомый с ситуацией источник говорит, что конкуренцию усложняет существенная разница в размере субсидий этим каналам. Субсидия на шесть телеканалов семейства Первого в 2018 году составила 8,98 миллиарда рублей, а в 2019-ом снизится до семи миллиардов. Это средства на контент и его распространение в городах с населением менее 100 тысяч человек. В свою очередь, российский государственный холдинг ВГТРК в 2016 году получил субсидий 25,68 миллиарда рублей, в 2017-ом - 25,82 миллиарда, а в 2018 году -24,9 миллиарда рублей.

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