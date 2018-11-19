Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции относительно информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский

Выступая во время Согласительного совета в понедельник, 19 ноября, Сергей Пашинский, в частности, отметил: "Все понимают, что Украина, к сожалению, стала полем не только военной, но и информационной российской агрессии. И, к сожалению, если мы остановили военное нашествие России на крайнем востоке, то информационная агрессия и диверсии проходят ежедневно", - сообщили в пресс-службе НФ.

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"Именно поэтому мы предлагаем внести изменения в закон о санкциях - о праве предоставить исключительно Верховной Раде возможность инициировать введение санкций против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства", - сообщил представитель "Народного фронта".

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это - очень простой и понятный закон, а все, кто говорит, что документ направлен против свободы слова - это либо агенты Кремля, или просто невежественные люди", - добавил народный депутат.

Сергей Пашинский также попросил во вторник, 20 ноября, поставить на голосование законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

"На сегодня согласно действующему законодательству Министерство обороны, Нацгвардия и пограничники не могут осуществлять закупки напрямую, поскольку существуют так называемые спецэкспортеры, которые несомненно являются как бы пережитком еще советской эпохи. Именно поэтому, чтобы упростить, сделать более прозрачными и убрать коррупционные риски, мы предлагаем в законопроекте №9122 дать возможность субъектам государственного оборонного заказа напрямую, без посредников закупать по импорту товары военного назначения", - пояснил руководитель профильного комитета.

"Надеюсь, что этот законопроект найдет поддержку в зале", - подытожил он.