Российские военные массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с.г. на территории всех военных округов ВС РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в т.ч. вакантных должностей, на которые раньше назначались лица, призванные только из числа местного населения.

В связи с этим, как отметили в ГУР, к подготовке на указанных собраниях привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно. При этом, обеспечение набора и морально-психологической подготовки военнослужащих в ходе собрания осуществляется непосредственно под руководством представителей главного военно-политического управления ВС РФ.

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"В то же время привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.